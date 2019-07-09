Мэйуэзер свалился от баскетбольного финта

Американский боксер Флойд Мэйуэзер принял участие в благотворительном баскетбольном матче в Лос-Анджелесе. Видео с события размещено в YouTube-канале The Score.

В одном из игровых эпизодов Мэйуэзер попытался остановить стритболиста Ларри Уильямса, известного под псевдонимом Bone Collector. Последний выполнил финт (кроссовер) и вынудил боксера упасть, после чего забросил мяч в кольцо. Падение Мэйуэзера вызвало бурную реакцию публики. Сам же спортсмен, оказавшись на паркете, улыбнулся.

В декабре 2018-го Мэйуэзер провел выставочный поединок, приняв участие в бойцовском вечере Rizin 14. Он отправил в нокаут японcкого кикбоксера Тенсина Насукаву в бою по правилам бокса.

В августе 2017-го он провел поединок против ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора. Американец победил техническим нокаутом в десятом раунде противостояния.

42-летний Мэйуэзер одержал 50 побед в 50 боях по правилам бокса. Он неоднократно признавался лучшим боксером без учета весовых категорий по версии журнала Ring.

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