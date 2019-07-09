Найден способ незаметно подсматривать за пользователями Mac через камеру

Специалист по кибербезопасности Джонатан Лейтшух (Jonathan Leitschuh) рассказал в своем блоге о существовании в компьютерах Mac уязвимости, позволяющей незаметно подсматривать за другими пользователями через камеру на их устройстве.

По его словам, это возможно с помощью приложения для видеоконференций Zoom, которым пользуются около 4 миллионов человек. Лейтшух пояснил, что уязвимость в клиенте для Mac позволяет любому сайту включить камеру пользователя без какого-либо предупреждения.

Специалист добавил, что сообщил разработчикам о проблеме уже больше 90 дней назад, 26 марта. Компания выпустила быстрое обновление, но Лейтшух сумел обойти защиту. Полноценного исправления уязвимости пока так и не выпущено.

Он добавил, что приложение имеет и другую странную функцию — способность заново установиться самостоятельно, даже если пользователь выполнил удаление программы.

Как сообщает Mashable, в компании пообещали улучшить систему контроля над трансляцией видео в ближайшем обновлении в июле. Авторы Zoom считают, что уязвимость с доступом к камере является «незначительным риском».

Ранее был обнаружен способ, с помощью которого злоумышленники на протяжении 17 лет могли получать доступ к файлам на компьютере через уязвимость в браузере Mozilla Firefox.

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