Опубликовано видео неудачного запуска ракеты Vega со спутником ОАЭ

YouTube-канал SciNews опубликовал видеозапись запуска ракеты-носителя Vega с военным спутником Falcon Eye 1 Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на борту, который завершился неудачей.

На кадрах видно, как после второй минуты полета ракета начинает сильно отклоняться от заданной траектории и снижаться. Ее скорость также начала уменьшаться. На третьей минуте вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт прервала трансляцию и заявила, что миссия провалилась.

О неудачном запуске ракеты Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане стало известно ранее 11 июля. К неполадкам, по словам Фабрегетт, привела «серьезная аномалия». Специалисты Arianespace выясняют причины аварии.

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