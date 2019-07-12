Нелепая ошибка пекаря рассмешила пользователей сети

Жительница американского штата Джорджия получила на день рождения торт с нелепой ошибкой пекаря. Об этом сообщает издание The Sun.

Мать 25-летней Кэнсли Дэвис (Kensli Davis) решила заказать торт ко дню рождения дочери. Она попросила украсить его изображениями Моаны — главной героини одноименного любимого диснеевского мультфильма девушки. Однако сотрудники пекарни неправильно расслышали женщину и сделали торт с украшениями в виде листьев марихуаны.

Этот случай позабавил американку, и она выложила фотографию кондитерского изделия на своей странице в Facebook. На снимке можно увидеть угощение, на котором изображена лошадь в состоянии наркотического опьянения и поздравление с днем рождения. Дэвис отметила, что торт был очень вкусным.

Публикация стала вирусной и собрала более 13 тысяч лайков, 14 тысяч ретвитов и сотни комментариев. Пользователей сети позабавила ошибка пекарни. «Пожалуйста, сделайте мне такой же на мой день рождения», — иронично писали одни. «Не могу перестать смеяться. Это очень смешно!» — комментировали другие. «Вы взгляните на глаза у пони», — глумились третьи.

В апреле сообщалось, что жительница английского графства Эссекс случайно испекла на день рождения 14-летней дочери торт, напоминающий гениталии. Когда подруги женщины увидели ее творение, они принялись шутить, что большой пунцовый рог похож на фаллоимитатор. Однако она утешается тем, что дети не слушали издевательских комментариев и ели угощение с удовольствием.

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