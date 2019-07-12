Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства путепровода в Реутове, который свяжет Носовихинское и Горьковское шоссе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 12 июля.

«За последние шесть лет мы активно реализуем программу строительства путепроводов. В этом году сдадим два объекта, один из которых соединяет Реутов и Балашиху. Здесь будет проезжать около 30 тысяч автомобилей», — сказал Воробьев.

Губернатор остался удовлетворен работой строителей. По его оценке, объект будет сдан в соответствии с графиком. Воробьев напомнил, что проект был инициирован по просьбам местных жителей.

Сейчас выполняются работы по монтажу пролетного строения, устройству подпорных стен, переустройству линий связи. В работах задействованы около 120 рабочих и более 20 единиц техники. Протяженность путепровода — 1,2 км. Его открытие позволит ликвидировать одноуровневый переезд через ж/д пути и сделать движение безопасным, говорится на сайте областного правительства.