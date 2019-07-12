Ветеринары спасли пронзенную перепуганным человеком кобру

В индийском штате Одиша (Орисса) спасли ядовитую змею, которую проткнули гарпуном. Об этом сообщает Newsflare.

Моноклевая кобра длиной около 120 сантиметров заползла в дом в деревне недалеко от города Пури. Жилец заметил ее под крышей и позвал на помощь соседа. Тот принес охотничий гарпун с острым железным наконечником и пригвоздил змею к земле. Кобра не могла уползти, но раскрыла капюшон и непрерывно шипела на людей.

Организация Snake Helpline, которая занимается отловом пресмыкающихся, прислала на место происшествия добровольца. С помощью местных жителей ему удалось обрезать бамбуковую рукоятку гарпуна. После этого он отвез раненую змею в ветеринарный колледж в Бхубанешваре.

Рентген показал, что наконечник не задел спинной мозг кобры, но повредил ее легкие и несколько ребер. Ветеринары извлекли гарпун, обеззаразили рану и дали змее обезболивающие средства и антибиотики.

По словам основателя Snake Helpline Субхенду Маллика (Subhendu Mallik), в Индии кобры находятся под защитой государства. «Если их ранить, за это могут арестовать», — говорит он.

Моноклевые кобры водятся в Индии, Камбодже, Непале, Сиккиме, Бирме, Таиланде, Вьетнаме и юго-западном Китае. Их яд представляет серьезную опасность для человека. В Таиланде от укусов моноклевых кобр погибает больше людей, чем от укусов других ядовитых змей.

4 июля сообщалось, что в американском штате Техас змея вскарабкалась по стене и позвонила в дверь. Происшествие сняла камера видеонаблюдения.

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