В российском регионе для артистов закупят Mercedes и «Газели»

В ближайшее время артисты в Волгоградской области смогут добираться до отдаленных сел и хуторов благодаря современным автоклубам. Об этом сообщил замгубернатора, председатель комитета культуры региона Владимир Попков, передает ТАСС в пятницу, 12 июля.

«Эти 18 автоклубов позволят нам закрыть потребность в стационарных клубах в отдаленных малонаселенных пунктах», — объяснил он. По его словам, по семь транспортных средств закупят в ближайшие два года и четыре — в 2022-м.

Собеседник агентства подчеркнул, что планируется приобрести автомобили на разных базах — от «Газелей» до Ford и Mercedes. В них, отметил Попков, есть возможность развернуть сцену с полноценным звуковым, световым и мультимедийным оборудованием. «То есть может приехать несколько коллективов и полноценно провести концерт хоть в поле на уборке, хоть в любом отделенном населенном пункте», — рассказал замгубернатора.

Он добавил, что на данный момент в регионе имеется около 600 стационарных сельских клубов, однако часть из них находится в нерабочем состоянии.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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