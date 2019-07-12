Семерых террористов из ИГ осудили за попытку устроить крушение «Сапсана»

Семеро граждан Таджикистана, сторонников запрещенной в России международной организации «Исламское государство» (ИГ), приговорены к длительным срокам лишения свободы за попытку устроить крушение скоростного поезда «Сапсан». Об этом в пятницу, 12 июля, из зала Московского окружного военного суда (МОВС) сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Абдулгафур Раупов приговорен к 21 году, Фахраджон Нозимов — к 20,5 года, Фарход Наджбудинов — к 20 годам, Сухрапджон Нозимов — к 16 годам, Амраджон Раупов — к 16 годам, Мухамеди Бобоеров — к 15,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Джумахон Баймонов, ранее дважды судимый за изнасилования, кражу и грабеж, получил 21 год колонии особого режима.

Суд счел доказанным, что все осужденные весной 2017 года объединились специально для проведения терактов — в знак протеста против военной операции России в Сирии. 13 июля 2017-го в районе станции Фарфоровая под Санкт-Петербургом они закрепили на рельсе железнодорожный башмак, рассчитывая, что наехавший на него «Сапсан» перевернется.

Сразу после крушения они собирались разместить в интернете обращение с требованием вывода войск из Сирии, угрожая в противном случае новыми терактами. Их расчет не оправдался — поезд протаранил препятствие, но с рельсов не сошел. Однако пять вагонов оказались повреждены, сумма ущерба составила, по данным следствия, около 55 миллионов рублей.

Все семеро террористов были задержаны в конце июля оперативниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. О неудачном теракте стало известно только в августе 2017 года. Один из фигурантов дела признал вину в полном объеме, еще один признал вину в хранении оружия, остальные пятеро подсудимых отвергли обвинения. Им вменялось совершение теракта, подготовка к нему, а также хранение оружия.

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