Двое россиян стали фигурантами дела за недонесение на знакомого-террориста

Двое жителей Владимирской области стали фигурантами дела за недонесение на террориста. Об этом в среду, 3 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По данным спецслужб, подозреваемые знали одного из террористов, уничтоженных во время спецоперации в городе Кольчугино, но не стали сообщать о нем в правоохранительные органы. По версии следствия, убитый говорил знакомым о связях с террористической организацией и рассказывал о том, что переводил средства для готовящихся терактов.

Ставшие фигурантами дела знакомые террориста не рассказали сотрудникам ФСБ все, что знали о нем, и после его гибели. Они заявляли, что не располагают сведениями о причастности убитого к финансированию террористической организации. Оба подозреваются в совершении преступления по части шестой статьи 205 УК РФ («Несообщение о преступлении, в том числе террористической направленности»).

Контртеррористическая операция на территории Кольчугино проводилась в ночь на 22 мая. Двое боевиков укрылись в одном из частных домов и отказались сдаться, их ликвидировали в ходе перестрелки. По данным Национального антитеррористического комитета, убитые были сторонниками одной из террористических организаций и готовили теракт в месте массового скопления людей по заданию зарубежных координаторов.

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