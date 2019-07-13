Штраф за уменьшенные дорожные знаки в Москве отменили

Московский городской суд отменил ранее вынесенное решение о назначении штрафа Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера на одной из столичных улиц. Об этом сообщает« Коммерсантъ».

Тяжба между ГИБДД и ЦОДД началась в 2018 году после того, как Центр установил знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» уменьшенного размера. Также структура мэрии разместила в качестве эксперимента указатель «Парковка для инвалидов» на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы, который должен обозначаться двумя знаками — «Парковка» и информационной табличкой.

Госавтоинспекция вынесла два постановления. Мировой суд оштрафовал ЦОДД по статье 12.34 КоАП России («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности движения при содержании дорог») на 200 тысяч рублей. По второму постановлению наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей инспектор назначил самостоятельно. Эти решения ЦОДД попытался обжаловать в Бабушкинском районном суде, однако ему отказали. Тогда Центр обратился в Мосгорсуд.

Там определили, что спор между ГИБДД и ЦОДД развернулся вокруг определения юридической силы предварительного национального стандарта (ПНСТ), закрепляющего право городов применять знаки размером 500 x 500 мм на «нескоростных» улицах. В Госавтоинспекции решили, что документ носит рекомендательный характер и не должен противоречить действующим национальным стандартам.

В итоге Мосгорсуд пришел к выводу, что положения ПНСТ могут применяться без согласования с ГИБДД при условии «обеспечения безопасности дорожного движения». В данном случае знаки были установлены на нескоростной улице и хорошо освещались.

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