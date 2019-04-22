Дорожные знаки в России станут меньше

На российских дорогах появятся уменьшенные дорожные знаки. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий приказ Росстандарта.

Как говорится в документе, новый национальный ГОСТ начнет действовать 1 мая этого года. Уменьшенные знаки могут быть установлены на «нескоростной улично-дорожной сети», в центрах городов и в зонах исторической застройки. Размер уменьшенного знака составит 400 на 400 и 500 на 500 миллиметров. Решение об установке уменьшенных дорожных знаков остается за администрацией города.

Новый ГОСТ также предусматривает введение указателей «Выделенная полоса трамвая», «Диагональный пешеходный переход», а также совмещенные знаки («Платная парковка», «Парковка для инвалидов»).

Как пояснил изданию заместитель руководителя Росстандарта Антон Шалаев, предварительный ГОСТ разрабатывается для проверки на практике «неустоявшихся, еще не ставших типовыми требований и правил». Эксперимент по введению уменьшенных знаком признан удачным, однако документ остается добровольным к применению.

Уточняется, что идею устанавливать уменьшенные дорожные знаки высказали московские власти в 2015 году. Их установка была опробована МВД в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде.

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