Сотрудник ФСО найден мертвым на яхте московского адвоката

Сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) Сергей Гриднев скончался в Москве. По данным источника Telegram-канала Baza, его тело было найдено на яхте московского адвоката Георгия Иорданиди.

Собеседник канала сообщил, что Гриднев и Иорданиди прогуливались на яхте по реке. В какой-то момент сотруднику ФСО стало плохо, яхту направили к берегу, однако помощь 58-летнему Гридневу не успели оказать.

Отмечается, что смерть не была насильственной, врачи диагностировали острую сердечно-сосудистую недостаточность. Тело Гриднева направили в Центральный клинический военный госпиталь ФСБ.

Известно, что Сергей Гриднев чуть более 20 лет назад возглавлял охрану Генеральной прокуратуры. Он также был упомянут в мемуарах «Вариант дракона» экс-главы ведомства Юрия Скуратова, в эпизоде, когда кабинет прокурора пришел опечатывать генерал из Министерства внутренних дел России.

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