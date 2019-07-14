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Лидера массовых протестов в Париже задержали в прямом эфире

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Задержание одного из лидеров движения «желтых жилетов» Эрика Друэ попало на видео в эфир местного телеканала. Кадры опубликовал LCI.

Всего за 14 июля сообщается о 152 задержанных. Митингующие закидывали полицейских бутылками и камнями, силовики в ответ использовали слезоточивый газ. Отмечается, что нынешняя волна протестов приурочена к национальному празднику — Дню взятия Бастилии.

Телеканал CNN сообщил, что как минимум 24 человека лишились зрения в столкновениях с правоохранительными органами за все время протестов. Большинство историй связано со случайным попаданием в глаза резиновых пуль.

Столкновения протестующих с полицией в Париже продолжаются с конца 2018 года. Протесты начались после того, как стало известно о планах государства повысить налог на бензин. Несмотря на введенный мораторий, «желтые жилеты» продолжают демонстрации.

День взятия Бастилии — французский праздник, который отмечается ежегодно начиная с 1880 года. Бастилия, ставшая местом заключения государственных преступников, была взята 14 июля 1789 года. Празднование традиционно проходит на Елисейских полях в Париже.

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