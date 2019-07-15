Неоправданные ожидания заставили российский бизнес грустить

Настроения частного бизнеса в России опустились до минимального за три года значения. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование IHS Markit.

По подсчетам аналитиков, число компаний, которые планируют расширить штат сотрудников в ближайший год, снизилось до 6 процентов — это самый низкий показатель за три года. При этом среднемировой показатель составляет 10 процентов. Показатель ожиданий низкой деловой активности в долгосрочной перспективе достиг 31, это выше среднего результата в странах с развивающимися экономиками — 18 процентов.

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Указывается, что ожидания роста деловой активности российских компаний в июне текущего года сократились до 15 процентов, это стало самым низким показателем с июня 2016 года. Пессимизм связан с усилением конкуренции, слабым спросом и потенциальным ростом налогов на фоне нехватки капитала и менее стабильной прибыли.

IHS Markit указывает, что компании надеются инвестировать во внедрение новых технологий и разработку продуктов, некоторые рассчитывают выйти на новые рынки за счет маркетинга и рекламы. В это же время отмечается нехватка средств, ограничивающая инвестиционные решения.

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Директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков сообщил РБК, что низкие ожидания бизнеса типичны для летнего сезона. «В России это низкий сезон в большинстве сфер — падает спрос на товары и услуги, что, естественно, снижает прибыли предприятий», — указал он.

Калмыков также добавил, что причиной пессимизма стал разрыв между ожиданиями и реальностью на фоне заявленных властями мер по поддержке предпринимателей и устранению барьеров при ведении бизнеса. «Эффекты от заявленных и даже уже принятых мер пока в полной мере не дошли до конечных получателей. Результаты можно будет увидеть только со временем, а ожидания сформированы уже сейчас», — объяснил он.

В начале июля глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что более половины предпринимателей в России считают свое занятие опасным. По его мнению, необходимо обратить внимание на целый ряд вопросов, связанных с работой правоохранительных органов. «У нас больше половины российских бизнесменов считают свою сферу деятельности опасной, а работу курирующих их правоохранительных органов — недостаточно справедливой и прозрачной», — уточнил он.

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