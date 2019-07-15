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Власти Подмосковья анонсировали благотворительный велофестиваль

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Благотворительный велофестиваль впервые пройдет в подмосковной Коломне 20 июля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном правительстве.

«Центром притяжения станут Коломенский кремль и центр конькобежного спорта. Мы приглашаем посетить фестиваль всей семьей. Здесь каждый сможет найти занятие по душе», — сказала вице-губернатор региона Наталья Виртуозова.

Все вырученные средства организаторы направят в фонд «Друзья» на развитие платформы интеллектуального волонтерства ProCharity. Стоимость участие в мероприятии под названием Summer Velo Cup составит 1000 рублей.

Участвовать в соревновании могут и любители, и профессионалы, уточняется в сообщении. Организаторы подготовили на выбор несколько вариантов дистанций, длина основной трассы — 90 км.

Гостей и участников фестиваля также ждут различные мастер-классы и выступления российских артистов. Ознакомиться с подробной программой и подать заявку на участие можно на официальном сайте проекта — welcome.mosreg.ru. 

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