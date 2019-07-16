Террорист из России выдал себя за великого футболиста

Гражданин России Расул Мислаев, причастный к деятельности террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России), представился в Албании аргентинским футболистом Диего Марадоной. Об этом сообщает местное издание Panorama.
«Сотрудникам центра временного содержания в Каречe он представился как Диего Марадона», — говорится в статье. Отмечается, что в данный момент 34-летний террорист ожидает экстрадиции в Россию по статье «Участие в незаконных вооруженных формированиях за рубежом». Мислаев был задержан 12 июля по ордеру Интеропола.
Известно, что боевик родился и жил в Норильске. Мужчина попал в Албанию нелегально после того, как в 2015 году суд в Чечне признал его участником террористической группировки.
«В июне 2013 года этот гражданин уехал из России в Сирию, присоединился к ИГ и активно участвовал в боях на его стороне», — сказано в заявлении албанских полицейских.
В сентябре 2018 года власти Бельгии экстрадировали в Россию Али Гехаева, который находился в международном розыске за финансирование ИГ.