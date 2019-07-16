ФСБ накрыла в московской полиции канал незаконной миграции

ФСБ выявила в московской полиции преступную группу, поставившую незаконную миграцию на поток. Об этом сообщили ТАСС в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и управлении СКР по Москве.

Задержаны трое сотрудников управления по вопросам миграции Главного управления МВД и трое их соучастников. Им вменяется статья 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции, совершенная организованной группой»).

По версии следствия, в 2018 году участники группировки подавали в отдел по вопросам миграции недостоверные документы, в результате чего фиктивно были поставлены на учет по месту пребывания более 190 иностранных граждан.

Фигуранты дела взяты под стражу и домашний арест.

В ходе обысков по местам их работы и жительства изъяты документы для оформления приглашений на въезд в Россию иностранным гражданам, уставные документы фиктивных компаний, заполненные подложные бланки уведомлений о прибытии в Россию иностранных граждан, печати, электронные носители информации, а также денежные средства, нажитые преступным путем.

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