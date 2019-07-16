В России назвали «проблемную» технику НАТО

Проблемная боевая техника стран НАТО включает британский авианосец Queen Elizabeth, американский истребитель F-35 Lightning II, германскую боевую машину пехоты (БМП) Puma и малозаметный американский эсминец Zumwalt, полагает РИА Новости.

Основными проблемами Queen Elizabeth в агентстве видят инциденты с затоплением отсеков и недостаточно надежную кибербезопасность бортового оборудования корабля. Кроме высокой стоимости F-35 Lightning II, к недостатками самолета там же относят, в частности, неполадки, раскрытые в январе 2018 года Bloomberg.

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Говоря о Puma, в агентстве упоминают проблемы с системами ночного видения, избыточную боевую массу, уязвимость для противотанковых средств и дороговизну БМП. Ситуацию вокруг Zumwalt в РИА Новости назвали «наглядным примером того, как непомерные амбиции привели к более чем скромному результату».

В июле военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин заявил, что российский «москитный флот» способен защищать страну в прибрежных водах, но не дает «возможности геополитического влияния в регионах мира».

В июне научный руководитель «Крыловского государственного научного центра» (КГНЦ) Валерий Половинкин заявил, что предлагаемый российский авианосец водоизмещением около 60 тысяч тонн по своим возможностям превосходит действующий корабль Королевского военно-морского флота (ВМФ) Queen Elizabeth.

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