Фанаты сочли проплаченными номинации «Игры престолов» на «Эмми»

Фанатов «Игры престолов» возмутил тот факт, что сериал установил новый рекорд и получил 32 номинации на премию «Эмми». Зрители оказались недовольны подобным достижением, так как сочли финальный сезон провальным.

Пользователи начали критиковать шоу в Twitter. Некоторые из них даже предположили, что канал HBO, на котором показывали шоу, проплатил номинации.

«То есть вы говорите мне, что на Эмми номинирован финал восьмого сезона "Игры престолов", а не шедевр, каким был "Рыцарь Семи Королевств"? Это какая-то шутка... Буквальная шутка».

«HBO стопроцентно заплатили за эти номинации. Три эпизода получили номинации за режиссуру, один — за сценарий. Софи, Гвендолин, Николай Костер-Вальдау получили актерские номинации. Кит получил главную актерскую номинацию, хотя у него всего пять реплик за сезон».

«Слышу про все номинации Эмми и вспоминаю, каким разочаровывающим был последний сезон "Игры престолов"».

Ранее в среду стало известно, что «Игра престолов» получила 32 номинации, включая категории «Лучшая драма» и десять актерских номинаций. Предыдущий рекорд в течение 25 лет удерживал сериал «Полиция Нью-Йорка», в 1994 году получивший 27 номинаций. Шоураннеры сериала Дэвид Бениофф и Дэн Вайс претендуют на награды в категориях «Лучшие режиссеры» и «Лучшие сценаристы». Победителей объявят 22 сентября в Лос-Анджелесе.

В мае поклонники сериала создали петицию с требованием переснять финальный сезон. В настоящее время ее подписали более 1,6 миллиона человек.

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