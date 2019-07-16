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Джордж Мартин рассказал об искушении изменить финал «Песни льда и пламени»

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Американский писатель Джордж Мартин поведал об искушении изменять сюжетные повороты в своих книгах, если о них заранее узнают читатели. В интервью Entertainment Weekly он объяснил, почему не собирается следовать этому желанию.

Мартин заявил, что негативная реакция на концовку сериала «Игра престолов», основанного на его неоконченном цикле, не повлияет на его работу.

«Интернет влияет на все это как никогда раньше. Возьмем, к примеру, родителей Джона Сноу. В книгах были намеки, но об этом догадывался только один читатель из сотни. И до интернета это было бы нормально — для 99 читателей истинные родители Джона Сноу стали бы открытием, они бы сказали: "Ого, отличный сюжетный поворот!" Теперь же один догадавшийся может рассказать об этом в интернете, и все сразу все поймут», — посетовал Мартин.

Писатель отметил, что из-за подобных ситуаций возникает желание изменить сюжет. «Но это неправильно. Ты планировал одну концовку и если меняешь ее из-за того, что кто-то о ней догадался, или потому, что она кому-то не понравилась, это испортит всю структуру произведения», — подчеркнул он.

В мае поклонники потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов», который они сочли неудачным. Сюжет восьмого сезона основан на черновиках последней книги цикла Мартина, «Ветра зимы», дата выхода которой еще неизвестна.

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