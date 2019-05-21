Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»

Американский писатель, автор романов «Песнь льда и пламени», сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала «Игра престолов», Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlog.

Мартин признался, что ему сложно поверить в то, что сериал закончился. Он вспомнил, как впервые встретился с шоураннерами «Игры престолов» Дэвидом Бениоффом и Дэвидом Вайсом и спросил у них, знают ли они, кто является матерью Джона Сноу. «К счастью, они знали», — отметил автор.

По словам писателя, он не представлял, что сериал по его книгам может стать настолько популярным. Мартин поблагодарил всю съемочную группу, но особенно выделил Бениоффа, Вайса, продюсера Брайана Когмана и бывшего исполнительного директора HBO Ричарда Плеплера.

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Также Мартин заверил, что закончит написание романа «Ветра зимы», но не уточнил, когда. Он так и не сказал, будут ли следующие книги отличаться от сериала: «Чем все это закончится? Я слышу, как люди спрашивают. Тот же финал, что и в шоу? Разные? Ну, что же... Да. И нет. И да».

«Я никогда не забываю, что работаю в совершенно другом формате, нежели Дэвид и Дэн. У них было всего шесть часов, чтобы рассказать конец истории», — написал Мартин, добавив, что в его распоряжении намного больше времени и страниц для освещения всех деталей.

«Книга или шоу, каким будет "настоящий" финал? Это глупый вопрос. Сколько детей было у Скарлетт О'Хары? Как насчет того, что я напишу ее [книгу]. Вы ее прочтете. Затем каждый сможет принять решение и поспорить обо всем этом в интернете», — заключил создатель «Песнь льда и пламени».

Заключительная серия «Игры престолов» вышла 20 мая 2019 года. Более миллиона фанатов потребовали переснять восьмой сезон сериала.

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