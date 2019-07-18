Названы самые загазованные города России

В тройку составленного «Гринпис» рейтинга российских городов с самым грязным воздухом попали Москва, Санкт-Петербург и Челябинск, говорится на сайте организации.

Столица оказалась на первом месте со средним показателем концентрации диоксида азота в 0,78 единицы Добсона, которые показывают плотность газа в атмосфере. В Петербурге и Челябинске их насчитывается по 0,38 единицы. На четвертом и пятом местах оказались Новосибирск и Красноярск с 0,35 и 0,31 единицы соответственно.

В организации отметили, что в этих городах загрязнение обусловлено транспортом, поскольку диоксид азота выделяется в результате горения топлива. «По концентрации диоксида азота можно в целом судить о загрязненности городского воздуха», — говорится в публикации.

В «Гринпис» предложили российским властям ограничить въезд автомобилей низкого экологического класса («Евро-3» и ниже) в крупные города и открыть гражданам доступ к оперативным данным мониторинга качества воздуха.

Рейтинг составлен на основе данных со спутника, собранных с июня 2018-го по май 2019 года.

Диоксид азота (NO2) — это токсичный газ, который влияет на развитие респираторных заболеваний и может увеличивать риск хронических болезней. Экологи отметили, что долгосрочное воздействие диоксида азота связано с повышением уровня смертности в мире.

По данным Института показателей и оценки здоровья и некоммерческой организации Health Effects Institute, в 2017 году из-за грязного воздуха в России умерли почти 100 тысяч человек.

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