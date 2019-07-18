Мадуро пригласят в Россию

Российские дипломаты на переговорах в Венесуэле обсудят возможный визит ее президента Николаса Мадуро в Россию, заявил на встрече с журналистами замглавы российского МИД Сергей Рябков. Об этом сообщает РИА Новости

Рябков подчеркнул, что сам он не уполномочен согласовывать события такого уровня, однако в его компетенции входит обсуждение планов и реализации того, что было согласовано на более высоких уровнях коммуникации между двумя странами. Сообщается, что дипломат посетит Венесуэлу 20-22 июля, чтобы принять участие в конференции Движения неприсоединения и консультаций с высокоранговыми представителями властей.

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По данным агентства, ранее о планах Мадуро в скором времени посетить Россию сообщал МИД Венесуэлы. Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на запрос журналистов указал, что сроки визита венесуэльского президента пока не определены.

12 июля стало известно, что правительство Венесуэлы пришло к соглашению о постоянных переговорах с оппозицией страны. Противники Мадуро ставят своей целью его уход с должности президента.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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