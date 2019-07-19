Новая глава ЕК призвала сохранить санкции против России

Новая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости сохранить антироссийские санкции в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

При этом она отметила, что европейские страны должны стремиться к диалогу с российской стороной. «Уже давно мы являемся свидетелями враждебного отношения со стороны России, которое простирается от ущемления международного права, такого как аннексия Крыма, до попытки как можно сильнее разделить Европу. Кремль не прощает никакой слабости», — сказала фон дер Ляйен.

Глава ЕК добавила, что США и ЕС должны объединиться против общих врагов, а не бороться с ними отдельно друг от друга.

Европейский парламент утвердил министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии 16 июля. Ее кандидатуру поддержали 383 депутата, против проголосовали 327 членов парламента. Фон дер Ляйен стала первой женщиной во главе ЕК.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

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