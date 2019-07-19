Православного патриарха выгнали из церкви за ересь

Православные епископы в Эритрее отлучили бывшего патриарха Абуна Антониоса от церкви, обвинив его в ереси. Об этом сообщает BBC News.

Шесть епископов распространили в этой связи заявление. В нем говорится, что действия Антониоса, последние 13 лет находящегося под домашним арестом, заставили церковь осознать, что «его покаяние не было подлинным». Из-за этого его и решили отлучить от церкви. «Его имя никогда не должно упоминаться и вспоминаться, а те, кто это сделает, будут сурово наказаны», — указали священники.

Как отмечается, в апреле Антониос тайно снял видео, в котором высказывался против того, чтобы церковь возглавлял мирянин Йофтахе Диметрос.

Антониос был главой церкви до 2006 года. Он долгое время критиковал правительство, пока 13 лет назад не был смещен с поста и посажен под домашний арест. Это произошло после того, как он отказался отлучить от церкви 3 тысячи членов движения за воскресные школы.

Последователи Антониоса обвиняют власти во вмешательстве в дела церкви. Аналитики же полагают, что его свергли, чтобы правительство могло взять православную церковь под свой полный контроль.

Официально в Эритрее разрешено исповедовать только четыре религии: православие, лютеранство, католичество, а также ислам суннитского толка. При этом православные христиане — одна из основных религиозных групп в стране.

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