В Россию не пустили персики из Грузии

Специалисты управления Россельхознадзора по Дагестану не пустили в Россию 19 тонн персиков и нектаринов из Грузии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в партии фруктов была обнаружена восточная плодожорка. «Это насекомое наносит необратимый урон плодовым культурам, повреждая до 90 процентов всего урожая», — пояснили в пресс-службе Россельхознадзора.

Там уточнили, что владелец груза совершил административное правонарушение, а сам груз отправили обратно в Грузию.

Перед этим Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом грузинских вин в Россию из-за ухудшения качества алкогольной продукции.

Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси. Они начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял место спикера грузинского парламента во время заседания Международной ассамблеи православия. Путин ввел запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, он начал действовать 8 июля.

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