Рост экспортных перевозок кузбасского угля превысил 5 процентов

Объемы погрузки угля на экспорт из Кузбасса по итогам 18 дней июля 2019 года выросли на 0,2 миллиона тонн или 2,3 процента к уровню 2018 года. В восточном направлении прирост составил уже 5,2 процента. Об этом говорится в сообщении РЖД.

При выполнении запланированных на июль объемов перевозок кузбасского угля на восток прирост объемов погрузки по итогам семи месяцев года составит не менее 0,4 процента.

В сообщении отмечается, что июльские темпы прироста погрузки обеспечиваются несмотря на проведение масштабных ремонтно-путевых работ на инфраструктуре железных дорог Восточного полигона. Целью этих работ является увеличение провозных и пропускных способностей железнодорожной инфраструктуры, что, в первую очередь, соответствует интересам самих угольных компаний. Кроме того, в рамках Долгосрочной программы развития РЖД на 2019 год предусматривалось увеличение экспортных отправок угля в восточном направлении на 1,2 процента.

При этом компания озабочена снижением поставок на российский рынок, продолжающимся с начала 2019 года. Так по итогам первого полугодия погрузка кузбасского угля российским потребителям уменьшилась на 6,7 процента, по итогам 18 дней июля – на 9,4 процента.

Для того, чтобы перенаправить часть перевозок с перегруженного восточного направления в сторону портов Юга России, где есть резервы пропускной способности, с 16 июля 2019 года РЖД ввела скидку на перевозки энергетического угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги. Это позволит нивелировать «экспортную надбавку» к тарифу.

Также сокращению транспортных затрат угольных компаний должно способствовать уменьшение ставок аренды подвижного состава. По данным РЖД, в июле 2019 года среднерыночные ставки аренды полувагонов были снижены к уровню июня на 5 процентов, до 1900 рублей в сутки. На спотовом рынке коррекция ставок еще значительнее – до 9 процентов. По большинству ключевых экспортных направлений отмечается снижение стоимости предоставления вагонов под перевозки каменного угля до 15 процентов.

Вместе с тем, в РЖД считают, что в условиях нынешней экономической конъюнктуры на мировом рынке угля главной задачей региональных властей является сейчас разработка мер поддержки субъектов хозяйственной деятельности с помощью адресных дотаций, различных форм налоговых льгот, а также специальных программ кредитования. В РЖД также рассчитывают, что администрация Кузбасса обеспечит необходимое взаимодействие с предприятиями угольной промышленности для поиска возможности переориентировать сбыт продукции на порты Северо-Запада и Юга России.

