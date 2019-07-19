Мужчина в костюме побоялся замараться и залез на женщину

@ashhmaas / Twitter

В американском штате Нью-Джерси мужчина залез на спину женщины, чтобы не промочить ноги. Видео, снятое очевидцем, опубликовал таблоид Daily Mail.

В среду, 17 июля, из-за проливных дождей затопило железнодорожную станцию Short Hills. На кадрах видно, как идет сильный ливень, а мужчина в темном классическом костюме стоит на ступеньке у входа на станцию. Напротив него по лестнице струится поток воды. Спустя секунды к нему подходит женщина, дает в руки зонт и поворачивается спиной, чтобы бизнесмен смог на нее залезть.

Американка донесла мужчину до поезда, а окружающие наблюдали за парой и смеялись. Изначально видеозапись появилась в Twitter-аккаунте пользовательницы Эшли Маас (Ashley Maas). «Вышла из поезда и увидела этого представителя "элиты"», — написала Маас в публикации 18 июля. Пост стал вирусным, собрав более 18 тысяч лайков, четыре тысячи ретвитов и сотни комментариев.

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