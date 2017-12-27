Официанты попытались спасти ресторан от потопа с помощью мусорных контейнеров

В ресторане вьетнамской кухни в Хьюстоне, штат Техас, треснул аквариум, и официанты попытались спасти заведение с помощью мусорных контейнеров. Инцидент сняла на видео одна из посетительниц — Венди Янг (Wendy Young), которая разместила ролик на своей странице в Facebook

Женщина отправилась в ресторан вместе с матерью в канун Рождества, однако семейный вечер пошел не по плану.

«Большой аквариум неожиданно треснул! Сотрудники ресторана сейчас же начали убираться, а клиентов продолжают обслуживать», — отметила Янг.

Как видно на кадрах, с потопом официанты боролись необычным способом: с помощью контейнеров для мусора. Однако способ оказался не очень удачным, так как объема контейнеров не хватало. Как пояснила Янг в комментариях, живших в аквариуме рыб официанты выловили с помощью сеток, но спасти удалось не всех.

Видео посмотрели больше восьми тысяч человек.

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