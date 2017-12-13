Нетерпеливая клиентка получила чек с «болью в заднице»

Жительница Шотландии пожаловалась на владельцев ресторана, которые заставили ее ждать, а потом обозвали «болью в заднице». Об этом пишет The Mirror.

Анна Варрендер (Anna Warrender) и двое ее друзей отправились в ресторан в Эдинбург, где поели на 160 фунтов стерлингов (12 577 рублей). Клиенты остались недовольны обслуживанием: заказ пришлось ждать 45 минут. Когда им принесли десерт, официант заявил, что через 15 минут они должны уйти. Когда они возмутились, им принесли бесплатно три бутылки игристого вина Просекко стоимостью в 23 фунта (1 808 рублей).

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При этом в счете, который получили друзья, возле суммы в 23 фунта было указано «женщина — боль в заднице». Девушка и ее друзья поделились счетом в соцсетях и получили множество сочувственных комментариев. Например, пользователь bethmcgarvs отметил, что это «отвратительное неуважение к клиентам».

Поначалу представители ресторана отказывались комментировать инцидент, однако во вторник Варрендер сообщила, что ей возместили стоимость ужина. «Я считаю, что это адекватная реакция, поэтому больше не буду принимать никаких действий», — объяснила она изданию.

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