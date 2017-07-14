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Брат Марка Уолберга оставил две тысячи долларов чаевых в Waffle House

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Донни, старший брат американского актера Марка Уолберга, оставил две тысячи долларов чаевых после посещения ресторана сети Waffle House. Мужчина сообщил об этом на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщает ABC News, Уолберг хотел продемонстрировать, как высоко он ценит труд, работающих в заведениях сотрудников и отметить хороший сервис. «Моя мать много лет работала официанткой, а отец барменом. Когда я оказался в #WaffleHouse, благодаря работе сотрудниц заведения, почувствовал себя королем и повел себя с ними, как с королевами», — написал певец на своей странице в соцсети.

Уолберг загрузил снимок со своим чеком на 82 доллара и указанной суммой чаевых. Публикация набрала более 100 тысяч лайков в сети. По информации ABC News, певец находится в турне вместе со своей музыкальной группой. Американец загружает снимки с сотрудниками каждого Waffle House, который встречается ему во время поездки.

Донни Уолберг снимался в фильмах «Шестое чувство», «Ловец снов», «Пила» и сериале «Братья по оружию». Также артист известен как участник популярной в 80-е и 90-е годы группы New Kids on the Block.

В ноябре 2016 года стало известно, что посетитель одного из ресторанов в городе Хьюстон (американский штат Техас) оставил официанту щедрые чаевые, чтобы тот смог слетать к себе домой в Великобританию.

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