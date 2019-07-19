Триколор создаст большую экосистему продуктов и услуг

Мультиплатформенный российский оператор цифровой среды Триколор объявил о начале формирования собственной экосистемы, которая объединит на одной платформе как уже созданные сервисы компании, так и только формирующиеся. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал заместитель генерального директора по стратегическому маркетингу Триколора Андрей Нестеров.

«Мы всегда ориентировались на новые потребности нашей аудитории как в получении новых услуг и сервисов, так и в новых форматах потребления этих услуг и сервисов, поэтому приняли решение объединить все уже сформированные бизнесы нашей компании для того, чтобы создать единое пространство предоставления удобных продуктов и сервисов в удобном формате для всех наших клиентов. Мы хотим, чтобы эта экосистема стала автономной, и чтобы все новые продукты и сервисы, в которых нуждается наша аудитория, наши клиенты смогли получать в экосистеме Триколора», — рассказал Андрей Нестеров.

Клиентская база оператора к концу 2 квартала 2019 году составила 12 232 тысячи клиентов. «В 2017 году мы скорректировали нашу бизнес-стратегию и от спутникового оператора платного ТВ мы перешли к оператору цифровой среды, предложив пользователям большое количество новых услуг и сервисов в удобном формате», — отметил выступавший. По его словам, у компании есть собственная технологическая платформа, на основе которой и будет сформирована большая экосистема Триколора. «Особенность этой платформы в том, что мы достаточно оперативно и комфортно готовы интегрировать новых технологических партнеров в эту экосистему для того, чтобы они могли давать нашим потребителям свои продукты и сервисы», — отметил Андрей Нестеров.

Он подчеркнул, что Триколор находится в самом начале формирования собственной экосистемы, но уже на этом этапе компания ставит цель удовлетворить самые разные потребности клиентов.

Преимущество экосистемы, которое компания уже готова предложить своим партнерам это взаимодействие с многомиллионной аудиторией через Большой экран (big screen). «Ни для кого не секрет, что Большой экран является максимально удобным источником получения контента, а также различных сервисов. В экосистеме Триколора Большой экран – это не только 40 миллионов зрителей, но и 4,5 часа ежедневного контакта с аудиторией. Мы считаем его удобным инструментом управления сложными процессами и новыми цифровыми продуктами», — сообщил он.

Ключом для входа в экосистему является Триколор ID, универсальный ключ входа в экосистему Триколора. Уже сейчас имитировано более 12 миллионов таких ключей, рассказал спикер. В будущем через этот идентификатор клиенты смогут получать еще больше услуг оператора, хотя уже сейчас одни ID-ключ дает возможность получать сервисы оператора с пяти устройств.

«Важно, чтобы наши клиенты могли пользоваться сервисами в удобном для них формате, поэтому с мы активно развиваем ОТТ-платформу (технология ОТТ, метод предоставления видеоуслуг через интернет). уже сейчас у нас более 500 тысяч ОТТ-пользователей. Осенью мы

откроем доступ в экосистему тем, кто не является клиентом Триколора. До конца года рассчитываем увеличить количество ОТТ пользователей до 2 млн, в первую очередь за счет новых подключений», — рассказал Андрей Нестеров.

Кроме того, оператор начал формирование собственной big data на основе изучения пользовательского пути клиента для того, чтобы с помощью запуска новых рекомендательных сервисов давать максимально индивидуализированный продукт.

Между тем, уже на основе этих продуктов оператор готов предложить клиентам ряд услуг. Во-первых, это бонусная программа Триколора. «Уже сейчас в сервис работает в тестовом режиме, предоставляя нашим клиентыам доступ к скидкам, кэшбекам, бонусам в партнерских программах с помощью Триколор ID. В данный момент у нас около 30 партнеров. Масштабный запуск этого продукта мы планируем в августе», — рассказал Андрей Нестеров.

Также оператор ставит цель сделать доступным такой сложный на данный момент сервис как умный дом. «Мы уже выпустили это продукт на рынок. Казалось бы, какая связь между умным домом и большим экраном? На самом деле прямо через большой экран можно управлять соседней комнатой, через мобильное устройство, на которое вы скачиваете специальное приложение Триколор, — лампочкой, или, находясь в офисе, обогревателем или утюгом», — рассказал спикер.

Помимо этого, в октябре нынешнего года Триколор запустит собственный онлайн-кинотеатр. «Мы ставим перед собой достаточно амбициозную цель — чтобы через три года наш онлайн-кинотеатр вошел в топ-3 онлайн-кинотеатров России», — отметил Андрей Нестеров.

Также Триколор планирует заняться и созданием собственных сериалов и уже сейчас в компании сформировано для решения этой задачи специальное подразделение. «Мы ведем переговоры с ключевыми российскими и зарубежными производителями, — отметил Андрей Нестеров. — И надеемся, что через какое-то время сможем порадовать клиентов качественным эксклюзивным сериальным контентом».

И онлайн-кинотеатр, и собственные сериалы, и спутниковый интернет, и умный дом станут, по словам спикера, очень значимой и интересной частью сервисов, предлагаемых экосистемой Триколора. «Мы уверены, что через два-три года мы предоставим нашим клиентам новые продукты и сервисы, о которых сами еще только размышляем, чтобы вместе с нашими партнерами сделать жизнь россиян комфортнее, удобнее и интереснее» , — добавил Андрей Нестеров..