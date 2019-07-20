Голландская авиакомпания извинилась за гомофобную политику

Голландская авиакомпания KLM извинилась за гомофобную политику. Об этом сообщает Daily Mail.
Ранее клиентам авиаперевозчика на электронную почту пришло письмо от службы поддержки, в котором сообщалось, что, если пассажирам будет некомфортно лететь рядом с однополой парой, бортпроводники вмешаются в ситуацию.
Письмо вызвало волну возмущения в социальный сетях со стороны представителей ЛГБТ-сообщества. Компанию обвинили в гомофобной политике.
«Я надеюсь, что письмо от вашей команды по бронированию, касающееся однополых парах, из-за которых другие пассажиры чувствуют себя некомфортно, является подделкой. В противном случае ваша организация ведет себя постыдно и подло, и я никогда не буду летать с вами», — написал один из пользователей Twitter.
После этого представитель KLM принес официальные извинения и заявил, что начато служебное расследование.
Ранее в июле авиакомпания KLM India назвала места в самолете, пассажиры которых погибнут первыми при крушении, и вызвала гнев пользователей сети.