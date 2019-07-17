Просьба прикрыть грудь во время кормления ребенка в самолете разгневала мать

Голландские авиалинии KLM раскритиковали за политику в отношении кормящих матерей. Переписка представителей компании и одной из пассажирок появилась в Twitter.

Хизер Йемм из Ньюкасла, Англия, спросила в соцсети, как авиакомпания относится к кормящим матерям на борту. «Кормление грудью разрешено на рейсах KLM. Однако мы должны быть уверены, что в нашем самолете комфортно всем пассажирам. Поэтому иногда мы можем попросить кормящую маму прикрыться, чтобы не оскорблять чувства других», — написали в ответ представители авиалиний.

Такая реплика вывела Йемм из себя. «Вы считаете приемлемым просить мать прикрыть своего ребенка во время кормления? Почему вдруг кормление грудью может кого-то оскорбить? Очень любопытно узнать, каким образом это оскорбляет других?» — осведомилась она.

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К дискуссии подключились и другие пользователи Twitter: они заявляли, что разочарованы KLM, и посчитали политику компании отвратительной. Некоторые из них выступали за то, что женщина должна иметь возможность покормить своего ребенка, где бы она ни находилась. Другие предлагали тем, кого оскорбляет грудное вскармливание, просто отвернуться и закрыть глаза.

Затем кормящие матери принялись опрашивать другие авиакомпании об их отношении к проблеме. В EasyJet им ответили, что ничего не имеют против грудного вскармливания на борту своих самолетов. Такой же комментарий поступил и от British Airways.

После этого представители KLM объяснили, что таким образом они поддерживают мирную обстановку на борту. «В этих ситуациях мы стараемся найти компромисс, который был бы приемлем и уважителен для всех. Иногда это может быть просьба прикрыть грудь», — заключили они.

В мае мать двоих детей пожаловалась на бортпроводника, который запретил ей кормить сына грудью в самолете. Инцидент произошел в самолете авиакомпании Ryanair, следовавшем из Фару, Португалия, в Манчестер, Великобритания. По словам 40-летней Рейчел Даффи, она успешно покормила младенца по пути в Португалию, однако, когда собралась проделать то же самое на обратном рейсе, к ней подошел бортпроводник и запретил кормить. Более того, сотрудник стоял рядом с ней до тех пор, пока она не закончит кормление и не переоденется.

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