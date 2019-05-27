Мать пристыдила бортпроводника за запрет кормить ребенка грудью в самолете

Мать двоих детей пожаловалась на бортпроводника, который запретил ей кормить сына грудью в самолете. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в самолете авиакомпании Ryanair, следовавшем из Фару, Португалия, в Манчестер, Великобритания. По словам 40-летней Рейчел Даффи, она собиралась покормить семимесячного сына грудью перед вылетом, поскольку узнала, что если давать ребенку молоко во время взлета, он не будет плакать.

Она успешно воспользовалась этим трюком по пути в Португалию, однако когда Даффи собралась проделать то же самое на обратном рейсе, к ней подошел бортпроводник и запретил кормить младенца грудью. Более того, согласно ее заявлению, сотрудник стоял рядом с ней до тех пор, пока она не закончит кормление и не переоденется.

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«Я была крайне рассержена, шокирована и возмущена. Позже я попыталась еще раз покормить ребенка грудью, но перед посадкой мне снова сказали прекратить», — поделилась женщина, добавив, что больше не хочет пользоваться услугами компании Ryanair.

В марте пассажирка пристыдила сотрудников авиакомпании за то, что они не разрешили ей кормить малыша грудью в салоне самолета. Стефани Ванденберг связалась с авиакомпанией Air Canada еще перед полетом, чтобы договориться о перелете с младенцем. Представитель перевозчика заявил, что кормить малыша грудью можно только в уборной.

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