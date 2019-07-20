День шахмат в Москве посетили 60 тысяч человек

Международный день шахмат на ВДНХ посетили 60 тысяч человек, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Для посетителей подготовили развлекательную программу. Для детей и родителей провели урок по игре в шахматы, а также мастер-класс по созданию значков в виде объемных шахматных фигурок. Прошло занятие по графическому дизайну «Льюис Кэрролл и шахматы». На площадке выставили большие шахматы.

День шахмат на ВДНХ продолжится в воскресенье, 21 июля.

Около 110 тысяч человек также собрались 20 июля в Парке Горького, и 23 тысячи посетили битву тортов: гости в специальных защитных комбинезонах кидались друг в друга кондитерскими изделиями.

