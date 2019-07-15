На ВДНХ выступят группы Mgzavrebi, «Пелагея» и «Моральный кодекс»

С 26 по 28 июля в Москве, в Зеленом театре на ВДНХ пройдет серия музыкальных концертов под открытым небом. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

26 июля на площадке выступит грузинская группа Mgzavrebi. «Вновь сыграть в знаменитом Зеленом театре для нас очень волнительно», — признался солист коллектива Гиги Дедаламазишвили. «Пять лет назад мы были одними из первых, кто выступил на открытии его полностью обновленной сцены», — добавил музыкант.

27 июля на сцену выйдет певица и одна из наставниц телешоу «Голос» на Первом канале Пелагея, ставшая популярной благодаря исполнению аутентичных русских песен, адаптированных к современным музыкальным трендам. Завершит ряд концертов выступление московской группы «Моральный кодекс» 28 июля.

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