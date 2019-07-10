В последние выходные лета 2019 в Москве пройдет Red Bull Music Festival. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие начнется 30 августа с концерта вокалиста и мультиинструменталиста Лероя Берджесса, музыканта Дэймона Риддика и российского диджея Vtgnike. Открытие фестиваля пройдет на территории бара «Стрелка» на Берсеневской набережной.

31 августа на «Стрелке» выступит Владимир Ивкович, Илья Симонов и Сергей Крылов. В этот же день в рамках Red Bull Music Festival в столичном клубе Mutabor сыграют шотландец Lanark Artefax, Павел Миляков, известный как Buttechno, Анастасия Второва, выступающая под псевдонимом Machine Woman, и диджеи: Hipushit, C.A.R., Simple Symmetry, TMO, Powder. Помимо этого в арт-пространстве «Рихтер» пройдет круглосуточный концерт SBP4 24h WHAT? от группы «Самое Большое Простое Число», а также состоится Coast 2 Coas вечеринка на судне, которое будет курсировать по Москве-реке.

1 сентября совместно с британским проектом Wet Sounds будет организован первый в России подводный концерт в бассейне под открытым небом «Чайка», на котором выступит 76-летний мультиинструменталист Laraaji. Завершится Red Bull Music Festival на «Стрелке» концертом замбийского коллектива W.I.T.C.H.

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