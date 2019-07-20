Благотворительный велофестиваль прошел в Подмосковье

Благотворительный велофестиваль состоялся в Коломне в рамках проекта «Лето в Подмосковье», в первый день в нем приняли участие более тысячи человек, сообщила вице-губернатор региона Наталья Виртуозова. Ее цитирует корреспондент «Ленты.ру».

«Во-первых, это здоровый образ жизни. Во-вторых, возможность провести время с семьей. В-третьих, узнать что-то новое о древнем городе Коломна, в котором много интересных мест», — сказала она.

Вице-губернатор тоже припая участие в массовом велозаезде. Всего на старт вышли более 1,4 тыс участников, дистанции делились на длинные и короткие, утончила она.

В итоге самую длинную трассу первым завершил Юрий Левинзон, в качестве приза он получил автомобиль Mercedes-Benz. Результаты гонки войдут в общегодовой зачет серии шоссейных велосипедных заездов Gran Fondo.

Вырученные в ходе мероприятия средства будут направлены в фонд «Друзья» на развитие платформы интеллектуального волонтерства ProCharity, говорится на сайте проекта.