Воробьев призвал глав муниципалитетов к хозяйственности

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав муниципалитетов ответственно относиться к вопросам благоустройства общественных пространств. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 22 июля.

«Стратегически важно, чтобы каждый глава был хозяйственником с большой буквы. Люди обращают внимание и на тротуары, и на кустарники, и на состояние детских площадок — все это имеет принципиальное значение для работы муниципальной власти», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства.

Губернатор отметил, что программы благоустройства демонстрируют хорошие результаты, они востребованы у местных жителей. Воробьев подчеркнул, что у каждого гражданина должна быть возможность выбирать дизайн-проекты.

Ранее глава региона положительно оценил изменения в подмосковных парках. Однако он отметил, что нельзя останавливаться на достигнутом. По его словам, в Подмосковье должно быть комфортно жить и работать.