Появились подробности строительства храма в «Матросской тишине»

На строительство храма на территории столичного СИЗО-1 «Матросская тишина» планируют собрать 11 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала директор Благотворительного фонда «Мои друзья» Анастасия Балмина.

На территории «Матросской тишины» ведется строительство отдельно стоящего здания храма, который был заложен патриархом Кириллом. Работы начались год назад и оплачиваются за счет добровольных пожертвований.

«В ближайшие месяцы мы рассчитываем найти 11 миллион рублей на строительно-монтажные работы, — отметила Балмина. — Сбор был объявлен недавно и пока люди нам перевели около 300 тысяч от этой суммы. Затем надо еще заказывать купол и иконостас».

По ее словам, эта церковь входит программу 200 храмов для Москвы и будет освещена в честь Иконы Божией Матери «Всем скорбящих Радость». В нем смогут одновременно пребывать 60 человек.

Прежде на территории «Матросской тишины» уже существовал храм. Он был освящен в декабре 1850 года и проработал до 20-х годах прошлого века. Затем церковь закрыли и уничтожили, несмотря на коллективную просьбу сохранить ее от 395 заключенных. На то, чтобы получить согласие и помощь от тюремного руководства в возрождении храма, инициаторам потребовалось 12 лет.

В настоящее время на территории этого СИЗО для церковных богослужений переоборудована одна из камер. В ней могут одновременно разместиться не более 20 верующих, что стало причиной для жалоб. Всего же в изоляторе одновременно содержится около 1700 заключенных.

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