Принц Бельгии проигнорировал гимн страны из-за смартфона

Принц Бельгии Лоран во время исполнения гимна страны на военном параде переписывался в мессенджерах и звонил по телефону. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел 21 июля во время празднования 188-летия независимости Бельгии. На торжествах также присутствовали другие представители королевской семьи, включая короля Филиппа. 55-летний принц, который пришел на церемонию в парадном мундире, достал телефон сразу после начала исполнения гимна Бельгии. Затем Лоран совершил телефонный звонок, однако после замечания жены решил убрать смартфон в карман.

Это не первый случай, когда принца Бельгии критикуют за его поведение на военных парадах, отмечает Daily Mail. Во время последних двух церемоний Лоран также общался в мессенджерах и по телефону, а в 2014 году принц уснул во время торжеств.

В 2011 году полиция Брюсселя задержала Лорана за нарушение правил дорожного движения. Члена королевской семьи остановили в центре города за рулем спортивного Fiat Punto Abarth. В итоге его лишили водительских прав на две недели.

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