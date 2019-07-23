Женщина пожаловалась на страдания из-за неконтролируемых оргазмов

Пожилая жительница Шотландии по имени Мария с синдромом постоянного сексуального возбуждения рассказала о том, что страдает, когда машина, на которой она едет, пересекает колдобины. Об этом пишет Mirror.

Редкое расстройство началось у нее в 2017 году после стандартного обследования у врача. В следующий месяц она начала испытывать тревожные симптомы, а затем ей диагностировали синдром сексуального возбуждения, вызванный повреждением полового нерва.

«Ничто и никто не является причиной оргазма. Большую часть времени я чувствую себя, как будто сижу на муравейнике. Чаще всего я ощущаю щекотку, но затем что-то "щелкает" и случается полноценное сокращение мышц», — признается 61-летняя Мария.

Женщина, к примеру, испытала оргазм на концерте Шанайи Твейн. Она говорит об аналогичных ощущениях при пересечении выбоин или во время турбулентности в самолете. По словам Марии, из-за этого синдрома она чувствует себя отшельницей, заболевание испортило ее жизнь на «90 процентов».

Мария попробовала множество видов лечения, но ни один из них не помог. Шотландские врачи отчаялись помочь ей и направляют на обследования в Лондон.

Шотландка утверждает, что сделала свою историю публичной, чтобы другие люди, живущие с аналогичной проблемой, перестали быть объектом насмешек. «Это далеко не шутка. Болезнь разрушила множество браков. Некоторые женщины даже совершают из-за нее суицид», — делится она.

Синдром постоянного сексуального возбуждения — редкая неизлечимая болезнь, для которой характерно непроходящее чувство напряжения и боли в тазу. Живущие с этим синдромом люди либо постоянно находятся на грани оргазма, но не достигают его, либо испытывают его, но не получают никакого удовлетворения. По словам девушек с этой болезнью, такой оргазм не имеет никакого отношения к удовольствию.

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