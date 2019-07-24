В саду «Эрмитаж» пройдет фестиваль шахмат и джаза

26-го и 27 июля в Москве в саду «Эрмитаж» пройдет ежегодный фестиваль CHESS & JAZZ, где гости смогут насладиться игрой в шахматы и послушать музыку мировых джазовых исполнителей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Хедлайнерами мероприятия выступят британское трио GoGo Penguin и двукратный обладатель GRAMMY Грегори Портер. Кроме них на фестивале так же можно будет услышать, в частности, российскую группу Tesla Boy и британский электро-поп-коллектив HAELOS.

Организаторы подготовили встречу с самым молодым гроссмейстером в истории, чемпион мира по блицу и быстрым шахматам Сергей Карякиным. Он проведет часовой сеанс одновременной игры против восьми противников. 27 июля на фестивале Российская шахматная федерация устроит 20-минутные экспресс-курсы по игре. В течение всего фестиваля будет работать чесс-корт.

Кроме того, в программу мероприятия вошел лекторий «CHESSНОЕ Слово by Harman Kardon». Среди приглашенных спикеров указаны, в частности, музыкальный критик Денис Бояринов, российский гроссмейстер, чемпион Европы Эрнесто Инаркиев и другие. Также на фестивале пройдет презентация нового автомобиля Porshe, а в зоне Logic покажут фильмы про Токио и Венецию.

Билеты на фестиваль можно приобрести на сайте. Аудиопартнером CHESS & JAZZ выступил бренд Harman Kardon.

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