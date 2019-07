Объявленный в розыск бывший гендиректор НПЗ потребовал премию в сотни миллионов

Бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко потребовал от предприятия через суд выплатить ему премию за 2018 год в размере 752 миллионов рублей. Соответствующий иск зарегистрирован в картотеке дел на сайте Ленинского районного суда города Тюмени. На предприятии, которое готовится к банкротству, была проведена внутренняя проверка, выявившая применение мошеннических схем при реализации продукции и заключении предприятием договоров об оказании услуг. Лисовиченко 18 июля 2019 года был объявлен в розыск по подозрению в превышении служебных полномочий. При этом завод завершил 2018 год с убытком в 35 миллиардов рублей, общий долг предприятия превышает 5 миллиардов долларов.

На должность генерального директора при учреждении Антипинского НПЗ компанией «ГазТрансСервис» (учредители Мазуров П.А. и Иванов А.С. с 50-процентной долей у каждого) Лисовиченко был назначен в 2004 году. По его словам, в 2008-м совет директоров установил генеральному директору предприятия премию в размере 10 миллионов долларов при достижении заводом определенных показателей: до второго квартала 2014 года выйти на переработку 7,5 миллиона тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 миллионов тонн, к третьему кварталу 2018 года построить еще несколько установок. При этом отмечается, что узнав о скорой смене генерального директора, Лисовиченко в ноябре 2018 года издал приказ о своем премировании в связи с достижением производственных показателей.

В ходе проверки решение СД от 11 февраля 2008 года, на которое ссылается Лисовиченко, было поставлено под сомнение, поскольку оригинала этого решения на заводе нет, а отраженные производственные показатели являются фактически достигнутыми в прошлые периоды.

Кроме того, внутренняя проверка предприятия выявила факт продажи продукции (нефтепродуктов) Антипинского НПЗ по заниженным ценам через компанию New Stream Trading AG, фактическим бенефициаром которой являлся Мазуров. В период с 2015 по 2017 год между Антипинским НПЗ и New Stream Trading было заключено несколько экспортных контрактов на поставку нефтепродуктов.

Директором New Stream Trading на момент заключения и реализации упомянутых контрактов являлась Мазурова Ксения (сестра Мазурова Д.П), а основной функцией компании стала перепродажа продукции АНПЗ и извлечение прибыли из разницы цен. Заключенные с New Stream Trading контракты были для Антипинского НПЗ экономически нецелесообразными, их исполнение принесло предприятию значительный ущерб, поскольку продукция реализовывалась по цене значительно ниже рынка.

В результате недополученная прибыль завода от сделок с New Stream Trading только в 2017 году, по предварительным оценкам, составила не менее 66-79 миллионов долларов. Однако данные бухгалтерского учета АНПЗ в настоящий момент восстанавливаются, поэтому размер ущерба предприятия будет уточняться.

Кроме того, выяснилось, что условия сделок и расчетов между АНПЗ и компанией New Stream Trading определялись менеджментом компании «Новый поток» (бенефициаром которой также является Мазуров Д.П.). Таким образом, АНПЗ самостоятельно не участвовал ни в ценообразовании, ни в согласовании условий экспортных контрактов, навязываемых заводу компаниями New Stream Trading и «Новый поток». В то же время существование структуры New Stream Trading позволяло Мазурову аккумулировать в ней прибыль и распоряжаться ей по своему усмотрению, минуя органы управления АНПЗ.

Скрывать от руководства предприятия и кредиторов мошенническую схему ведения бизнеса позволяла схема ведения отчетной документации. В компании «Новый поток» фактически были сконцентрированы все функции управленческого характера: бухгалтерский учет, хранение документов первичной бухгалтерской отчетности, договорная база, а также другие критически важные для предприятия базы данных. Вся информация хранилась на серверах «Нового потока», и все значимые действия АНПЗ согласовывались с этой компанией.

Расторгнуть договор с «Новым потоком» АНПЗ было невозможно, это означало бы остановку деятельности предприятия. Кроме того, в 2018 году в договор об оказании услуг были включены заведомо невыгодные для завода условия его расторжения.

Когда новое руководство предприятия во втором квартале 2019 года попыталось в рамках оптимизации консолидировать управление непосредственно на заводе, то столкнулось с противодействием со стороны «Нового потока», который в одностороннем порядке заблокировал доступ ко всем критически важным для предприятия базам данных. Кроме того, как выяснилось позже, архивные копии базы 1С бухгалтерия, которые физически находились на заводе, были заражены вирусом-шифровальщиком, который не позволил воспользоваться этими данными для восстановления бухгалтерии.

В настоящее время на предприятии ведется следствие, выявляются новые данные мошеннических схем ведения бизнеса, уточняются суммы нанесенного ущерба.