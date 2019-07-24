В России муж с женой оскорбили друг друга и получили по штрафу

Жители поселка Кабожа в Новгородской области оскорбили друг друга и получили штрафы. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

В мае 38-летний мужчина и 34-летняя женщина поругались в одном из местных магазинов. Во время конфликта мужчина высказался в адрес жены в «неприличной форме», чем «унизил ее честь и достоинство». В июне супруга оскорбила мужа в ходе конфликта в магазине в поселке Юбилейный.

Супруги обратились в правоохранительные органы. Прокурор возбудил в их отношении дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 5.61 КоАП («Оскорбление»). Суд оштрафовал их на общую сумму 2 тысячи рублей.

Ранее в Татарстане судебные приставы заставили разведенных супругов платить друг другу алименты на содержание детей. После развода они не могли решить, с кем будут жить дети. В итоге дочь осталась с отцом, а сын — с матерью.

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