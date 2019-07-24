Телеведущий объявил себя представителем вымирающего вида из-за белой кожи

Известный телеведущий Мартин Хьюс-Геймс (Martin Hughes-Games) заявил, что лишился работы из-за своего возраста, белой кожи и высокого социального статуса. Его реплику приводит издание The Telegraph.

Бывший ведущий передачи Springwatch на телеканале «Би-би-си» заявил, что такие люди, как он, являются представителями «вымирающего вида». По его словам, одноименная корпорация стремится разнообразить коллектив телеведущих, поэтому таких, как он, увольняют.

Хьюс-Геймс отметил, что более 10 лет работы в качестве ведущего программы стали самым счастливым периодом в его жизни. Однако он уверен, что никогда больше не будет работать на этом канале.

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Несмотря на то что сейчас ведущий сотрудничает с другим каналом — ITV, он признался, что до сих пор не оправился от боли, причиненной ему увольнением. Также он отказался от просмотра шоу, в котором работал. «Мне очень, очень трудно на это смотреть», — заявил он, добавив, что скучает по коллегам.

Поклонники были возмущены решением канала прекратить сотрудничество с Хьюс-Геймсом. В соцсетях они называли администрацию корпорации бессердечными людьми. Хьюс-Геймс на экране заменила чернокожая телеведущая Джилиан Берк (Gillian Burke).

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