Названы самые популярные способы давления силовиков на бизнес

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной рассказал о самых частых жалобах российских предпринимателей, передает РИА Новости.

Так, по его словам, среди наиболее распространенных жалоб: неправомерные действия в отношении имущества коммерческих организаций, в том числе проявление рейдерства, необоснованное уголовное преследование, заключение под стражу.

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Кроме того, бизнесмены жалуются на нарушение порядка предоставления публичных услуг, размещения заказов для публичных нужд, нарушение порядка проведения проверок, а также на «необоснованное принятие мер административного принуждения».

По словам Куренного, прокуроры ежегодно отклоняют до 40 процентов предложенных контролерами внеплановых проверок. Он отметил, что только в 2018 году это позволило предупредить незаконное вмешательство в деятельность 15 тысяч предпринимателей.

В начале июля глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что более половины предпринимателей в России считают свое занятие опасным. По его мнению, необходимо обратить внимание на целый ряд вопросов, связанных с работой правоохранительных органов.

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