Жителей российского города-мема напугали истребители

Тренировочный полет истребителей в небе над Воронежем напугал местных жителей. Об этом сообщает «Вести Воронеж».

Жильцы микрорайона Тенистый 25 июля пожаловались в соцсетях на рев военных самолетов. Из-за него во многих семьях плакали дети, а домашние животные прятались под ванну, отмечает издание. Некоторые пользователи также отмечали, что из-за сильного гула в квартирах едва не вылетели окна, а в припаркованных во дворе автомобилях срабатывала сигнализация.

По данным «Вести Воронеж», в небе над городом проходили тренировочные полеты оперативно-тактической авиации. Истребители совершали полеты в районе полигона Погоново, а также аэродрома Балтимор, находящихся недалеко от жилых кварталов.

В июле прошлого года военнослужащие 102-й российской военной базы провели учения на административной территории села Паник Ширакской области Армении, напугав местных жителей стрельбой холостыми патронами. По словам жителей села, им сначала показалось, что началась война.

Премьер-министр страны Никол Пашинян назвал инцидент провокацией против отношений Москвы и Еревана.

После присоединения Крыма к России, а также последующих за этим санкций и ответных мер в российском сегменте интернета появился мем «бомбить Воронеж», который описывает взаимосвязь внутренней и внешней политики страны. Пользователи соцсетей начали шутить о непропорциональном ответе российского руководства на введенные экономические ограничения со стороны Запада. В 2018 году власти Воронежской области заявили, что подобные мемы никак не влияют на инвестиционный климат в регионе.

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