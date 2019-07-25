Женщина без рук и ног призналась в любви к своему телу

Жительница американского города Даллас, штат Техас, признается в любви к своему нестандартному телу и вдохновляет окружающих своим примером. Ее историю опубликовал таблоид Daily Mail.

32-летняя Хасиди Янг (Chassidy Young) родилась с синдромом тетраамелии — очень редким врожденным заболеванием, при котором у человека отсутствуют четыре конечности. «Я даже и не знаю, что бы делала, проснись я завтра с руками. Мне искренне комфортно в собственном теле», — отметила женщина.

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Янг говорит, что часто подвергается травле со стороны окружающих, однако это не сказывается на ее самооценке. «Я люблю наряжаться и прихорашиваться, людей это сбивает с толку, — рассказывает она. — Они любуются обувью и волосами, а потом замечают, что у меня нет рук!».

Янг утверждает, что не может вступить с мужчиной в романтические отношения, поскольку многие страшатся ее болезни. «Я считаю себя симпатичной женщиной, но мужчины боятся увлечься мной», — подчеркнула она.

Янг стала мотивационным оратором и помогает людям, в том числе страдающим инвалидностью, справиться с психологическими травмами. «Это мое тело, я принимаю его и люблю. Мне не важно, какие эмоции оно вызывает у окружающих», — заключила Янг.

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